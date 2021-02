“Un embarazo que yo viví esperando que mi hija muriera”: Yomaira Ortíz y Wisin hablaron por primera vez sobre su pérdida

El cantante de reggaetón, Wisin y su esposa Yomaira Ortíz hablaron por primera vez de manera abierta sobre la muerte de su hija Victoria en 2016 tras padecer el Síndrome de Patau o Trisomía 13, una enfermedad genética que altera los órganos y el cuerpo de manera tal que, si el bebé logra nacer, no supera los 12 meses de vida.

“Era un embarazo que yo viví esperando que mi hija muriera”, sostuvo Yomaira a El Nuevo Día, comentando que ambos sabían que la gestación no terminaría bien, por lo que fue muy difícil ser transparentes con sus otros dos hijos, Yelena y Dylan, sobre el diagnóstico de su hermana.

La pareja reconoció que todos los días vivían pendientes de su desarrollo. “Yo me tocaba, está viva. Ok, hoy está viva”, aseguró Ortíz, mientras que Wisin complementó el relato y confesó que cuando no estaba en casa, llamaba para saber cómo iba la situación y si presentaba movimiento, puesto que en aquel entonces, él estaba ejerciendo como jurado en el programa “La Banda”.

El parto de Victoria fue programado inicialmente como una cesárea, por lo que el cantante se fue en avión a un concierto pensando que faltaban 2 semanas aún y Yomaira presentó los dolores de parto esa misma noche, mientras él estaba cantando.

“Gloria a Dios. Ese proceso de 33 días fue un proceso de madurez”, sostuvo Wisin, quien enfatizó en que la pérdida no ha sido posible de superar, pero que hoy están preparados para hablarlo. “Fue un proceso de crecimiento, de enseñarme que el dinero y el poder no controlan todo. Yo era un tipo que todo lo controlaba con dinero”.

“¿Cuanto es que tengo que dar? ¿A dónde tengo que llevarla para salvarle la vida?”, le preguntó el cantante al médico a cargo, quien le respondió “ya no se trata de mí, se trata de Dios”. La pareja vivió el proceso en silencio y contaron con una fuerte red de apoyo donde reforzaron la confianza en sus creencias.

Al respecto, el cantante reconoció que antes de este hecho no valoraba a su familia a pesar de que daría la vida por sus hijos. “Cuando tú tienes éxito no valoras lo que verdaderamente tiene valor”, explicando que, en el mejor de los momentos del dúo con Yandel, tenían una carga de trabajo que podría haberlos destruido, pero que la vida los forzó a aterrizar.

Finalmente, la pareja aconsejó: “Una relación correcta y saludable es la relación donde hay igualdad y donde no podemos mirar a uno por encima del hombro”, sentenció el cantante, después de explicar que han pasado cosas muy difíciles entre ellos y que incluso alguna vez tuvieron que buscar ayuda. Esto los llevó a comenzar de nuevo, por lo que renovaron sus votos matrimoniales y se fueron a vivir a un nuevo hogar.