La emotiva entrevista de Fran García-Huidobro y su hijo: “No puedo estar más orgullosa de ser tu mamá”

En un nuevo episodio de El Aperitivo, programa online de Revista Velvet, Francisca García-Huidobro entrevistó por primera vez a Joaquín Rodríguez, su hijo.

En una emotiva conversación, que sacó lágrimas en la comunicadora, el joven habló sobre su carrera musical, su amor por el rap y su hite “Volver a los 7”, además de contar cuál es el regalo que quiere hacerle a su madre en un futuro.

Sobre su amor por la música, Joaco contó que este nació en 2015, cuando comenzó a escuchar rap de manera más constante. Dos años después, decidió incursionar en esta área para aprender hasta que terminó compitiendo en batallas de esta disciplina.

“En un comienzo, al escuchar batallas, no rap, me di cuenta que podía expresarme sin ningún tipo de tapujos a través de la rima, lo que lo hace aún más divertido”, contó al respecto.

En esa línea, el joven de 15 años reveló, que si algún día se hace mundialmente famoso por su música, quiere hacerle un gran regalo a su madre: regalarle la casa de sus sueños a Fran en Nueva York, Estados Unidos.

Tras esta confesión, la “Dama de Hierro” respondió: “Me emociona tener un hermoso hijo de 15 años que se ha sacado la cresta solo por crear su contenido, que me acompaña al estadio y a todas mis aventuras, que me sujeta cuando me caigo, me toma la mano cuando caminamos”.

“No puedo estar más orgullosa de ser tu mamá”, expresó, entre lágrimas.