“Admiración”: colegas y famosos aplauden a Lux Pascal tras dar a conocer su transición

Miles de reacciones recibió la actriz nacional Lux Pascal, hermana de Pedro Pascal, tras dar a conocer que es transgénero, dejando así atrás el nombre de Lucas Balmaceda, por el cual es conocido en producciones nacionales e internacionales.

Colegas, famosos y amigos le dejaron mensajes expresando su cariño y aplaudiendo su valentía.

Actrices y actores como Josefina Montané, César Caillet, Vivianne Dietz, Luna Martínez, Sebastián Ayala, y Nicolás Rojas, entre otros, le dejaron emoticones de corazones y flores en una publicación en Instagram.

Asimismo, otras como Leonor Varela, Rocío Toscano y Dayana Amigo comentaron: “¡Qué placer verte Lux! Welcome, you are stunning“; “cosa más hermosa; “belleza, mi amor”, respectivamente.

En tanto, la actriz Mariana di Girolamo, una de las mejores amigas de Lux desde la universidad, compartió en sus historias la portada que protagonizó Pascal y expresó: “Amiga Lux, eres una estrella”.

Por su parte, la periodista Mónica Rincón comentó en Twitter: “Admiración por Lux Pascal . Sí, porque aún desde los privilegios que ella misma reconoce, hay que tener valor y generosidad para hablar de su transición. Porque este país y mundo discriminan y mucho a las personas trans sin respetar derechos básicos”.

Revisa aquí las publicaciones:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lucas Balmaceda (@lucasbalmacedapascal)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lux Pascal (@luxpascal0)