Fran García-Huidobro tras peligroso descuido en RRSS: “Me quiero poner a llorar de la cantidad de pute… que he recibido”

La animadora Francisca García-Huidobro fue regañada por sus seguidores tras un peligroso descuido en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de Cómplices mostró que volvió a Santiago tras disfrutar de unas vacaciones en la playa.

Ya instalada en la capital, totalmente sola en su hogar, ya que sus hijos se encuentran con su exesposo, Julio César Rodríguez, “Fran” se quejó que su vecino estaba realizando arreglos en su casa, lo que ocasionaba ruidos molestos.

Las críticas de sus seguidores se produjeron porque la exconductora de Canal 13 entregó demasiados detalles de su paradero y medidas de seguridad con las que protege su casa, incluso detallando que en todo el vecindario solo estaba ella y su vecino.

“Ya, oh, pero no me sigan retando, si ya entendí“, escribió Fran en una fotografía publicada en sus storys, donde también anunció que borró todo el contenido anterior, donde entregaba detalles de su domicilio.

Luego, compartió un video. “Ya, si con los años yo me he puesto menos porfiada y les hice caso, ya borré todas las historias, así que solo ustedes lo saben, no le cuenten a nadie, porfa”, dijo.

“Pero, por favor, no me sigan puteando, ¿ya? Me quiero poner a llorar de la cantidad de puteadas que he recibido, ya borré todas las historias, así que no pasa nada”, concluyó.

Revisa aquí sus declaraciones: