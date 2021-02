Coté López enfrenta los troleos: “Si siempre escribiera lo que quieren oír entonces me convertiría en ‘ustedes’”

Coté López es una de las figuras del espectáculo nacional que más utiliza sus redes sociales, compartiendo todo tipo de momentos. Esta vez, publicó diversas fotografías donde aludía a los comentarios que le suelen realizar sus seguidores.

La esposa del futbolista nacional Luis Jiménez compartió unas imágenes donde se aprecia muy sonriente, con un trasfondo que se entendía en sus comentarios. “Desde que una seguidora me dijo que tenía las paletas como dos chicles trident nunca más volví a verlas igual“, junto con el hashtag “#queclasedehechizomehizo“, ironizando con lo sucedido.

Ese posteo dio paso a otras publicaciones donde expresaba su parecer sobre los dichos que hace la gente. “Aquí, poniendo pose de modelo la típica cara de: qué me importa…. jajajaja”.

Justamente en esa imagen, una seguidora comentó que no le gustaba ni su ropa ni su maquillaje. López no se demoró en contestar de vuelta. “Mis disculpas 🙌🏻 ¿ qué le gustaría que me pusiera mañana 😊?”.

De la misma forma, en la siguiente enfatizó que: “Si siempre escribiera lo que uds quieren oír entonces me convertiría en ‘ustedes’…..ya no sería yo …. eso … solo pensaba jajaja”.

Al final cerró con un enérgico mensaje. “Hay gente que tiene que entender algo de mi aún… si YO No me preocupo por las tonteras que escribo o que subo, menos me voy a andar preocupando de lo que uds entiendan…jajajajajaja con amor sí”, dando por finalizado el tema.