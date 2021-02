Actriz portuguesa Lídia Franco acusó a Adam Driver de agresión física durante rodaje de película

El actor Adam Driver, conocido por sus roles en Star Wars e Historia de un matrimonio, recibió una grave acusación por parte de su colega Lídia Franco, con quien compartió el set de El hombre que mató a Don Quijote.

La actriz portuguesa aseguró al podcast Era O Que Faltava que Driver la agredió físicamente durante las filmaciones. Expresó que su experiencia fue “terrible” e incluso, tras denunciar los hechos, le ofrecieron abandonar el proyecto. “Puede ser un excelente actor, pero es una persona terrible“, manifestó.

Calificada como la “Judi Dench portuguesa”, Franco tiene 76 años y cuenta con una vasta filmografía, especialmente en el ámbito de las series. La intérprete afirmó que el actor tuvo un comportamiento “arrogante” y relató que incluso tuvo ciertas actitudes negativas hacia los técnicos del rodaje y los extras, pidiéndose que se voltearan e incluso que no lo miraran a los ojos.

“Él me agredió físicamente. Me atacó. Pero no tenía nada que ver con la escena. Fue un ataque camuflado con una silla“, sostuvo la actriz.

Si bien Franco señaló que la producción de la película condenó la situación, también contó que “me dieron permiso para dejarla. Me dijeron que era horrible lo que estaba haciendo, pero que no podían hacer nada. Tenían las manos atadas (…) me quedé allí soportándolo“.