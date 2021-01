Olivia Rodrigo y su “Drivers License”: ¿Quién es la joven que destapó el triángulo amoroso más polémico de Disney?

El pasado 8 de enero se estrenó la canción “Drivers License” de Olivia Rodrigo, debutando en el número uno del top Billboard Hot 100 y desatando una serie de alabanzas y polémicas en Internet. ¿La razón? haber destapado uno de los triángulos amorosos más grandes del último tiempo en el universo Disney Channel.

Rodrigo tiene 17 años y actuó en la serie “Bizaardvark” de la señal, sin embargo su papel más importante llegó en 2019 cuando tuvo que interpretar a Gabriella Montez en el reboot de “High School Musical, El Musical: La Serie”. Fue aquí cuando se le relacionó sentimentalmente con su compañero de reparto, Joshua Bassett, quien interpretó a Troy Bolton en la misma serie.

Con el tiempo, Bassett fue visto más a menudo con Sabrina Carpenter, quien también fue actriz de Disney y que además protagonizó la película “Work It”, pero no fue hasta que Olivia sacó su sencillo “Drivers License” que el escándalo comenzó.

La canción dice: “Y probablemente estás con esa chica rubia, quien siempre me hizo dudar. Ella es mucho mayor que yo y representa todo lo que me hace sentir insegura”, versos por lo que sus fanáticos relacionaron la letra con Sabrina, quien es rubia y mayor que Olivia por 4 años.

Las redes sociales enloquecieron, sobre todo por los TikToks que Rodrigo subía relacionados al desamor. Y, eso sí, aunque ella desmintió que se tratara del tema, las especulaciones no cesaron.

Además, Olivia Rodrigo es la protegida de Taylor Swift, con quien mantiene una cercana relación desde que Rodrigo subía covers de sus temas a las redes sociales. Sin embargo, tras el éxito del single, la joven subió una captura de pantalla donde ambas salían en la lista de Apple Music, escribiendo “Mamá y yo en la lista de Apple Music. Llorando en el club ahora mismo”, a lo que Swift contestó “Digo que es mi bebé y estoy muy orgullosa”.

Tras el estreno la joven recibió más de 60 millones de visitas en Youtube e incluso Cardi B expresó su gusto por el hit y mantuvo una conversación con Rodrigo en su cuenta de Twitter.

Just like that girl wrote a song about getting her drivers license Imma write a song about the struggle of not having a drivers license.I really wanted my McDonald’s at 4am last night instead of today but I couldn’t so I felt asleep hungry .

— iamcardib (@iamcardib) January 19, 2021