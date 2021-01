“Cuanto más vieja, más buena estoy”: las confesiones de Nathy Peluso en su cumpleaños 26

La cantante argentina Nathy Peluso cumplió 26 años este 12 de enero y compartió un emotivo mensaje , lleno de confesiones.

A través de su cuenta de Instagram, publicó una foto celebrando su día. “Hoy es mi cumple y estoy feliz, porque después de todo lo vivido, sigo siendo mi amiga, sigo creyendo en la magia y me siguen gustando mis dientes“, comenzó escribiendo.

“Capricorniana despierta y salseando. La vida es realmente irónica y eso es lo que me mantiene enamorada. Miren mi cara, no sé si reír o llorar, la eterna discordia. Me encanta ser artista. A veces hasta me admiro. Este año tuve el sueño muy torcido, a ver si ahora que soy adulta se me acomoda un toque”, agregó.

“Todas las famosas se quitan un año, espero no serlo todavía así que escribo la verdad, cumplo 26, y realmente descubrí que soy como el vino, cuanto más vieja, más buena estoy. Más inteligente también. Mi deseo es envejecer haciendo discos de la reputísima madre, que mis papás me duren mucho y que me pueda volver a subir a un escenario”, expresó.

“No pido una mansión pero sí un beso de verdad, porque los de mentira me aburren. También un gatito, la pileta climatizada y un show de Stevie Wonder. Entendí que la inestabilidad es parte de lo hermoso, firmo porque aprendo. Estoy orgullosa de Calambre (su disco). Quisiera seguir descubriendo platos extravagantes con los que deleitar mi humilde pero entendido paladar”, dijo.

También visualizó su futuro como cantante y contó lo que planea para el 2021, asegurando que “este año la voy a romper“.

“Un año más en el que disfrutaré superándome a mi misma y esquivando pelotudos, dos cosas que hago increíblemente bien. Seguiré disfrutando de todas las razones que tengo para ser valiente y cagarme de risa. Seguir componiendo es una gran excusa”, finalizó la artista.

Revisa aquí la publicación: