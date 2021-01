“Casi me mata del susto”: Millaray Viera compartió la broma que le hizo su hija Julieta

La animadora Millaray Viera compartió una “broma” que le hizo su hija, Julieta, y también contó que la pequeña de 12 años, a diferencia de algunos niños de su edad, no tiene celular.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de Yo soy de CHV publicó una foto de la también hija del vocalista de Los Bunkers, Álvaro López, con una herida abierta en la nariz, pero se trata de maquillaje que usó para esto.

“Mi hija mayor me espera así en la puerta. ¡Casi me mata! Encuentro que es demasiado seca caracterizándose“, escribió la también cantante.

Además, agregó: “Cuando me pregunta por qué aún no tiene celular la respuesta siempre es: ‘Porque quiero que descubras todo lo que eres capaz de hacer antes‘. Y parece que ha dado resultado (no me odien, no falta tanto para que tenga uno)”.

De igual forma, comentó cómo ha logrado esto, ya que una gran mayoría de niños de su edad (y menores), sí tienen teléfonos. “Creo que se conjuga mi determinación con su comprensión. Lo hemos hablado amorosamente hace harto tiempo y lo entiende. He tenido suerte también”, reflexionó la comunicadora.

Sus seguidores aplaudieron lo realista que se ve la herida y el talento de la pequeña, quien también canta y toca diferentes instrumentos musicales. Asimismo, diferentes usuarios expresaron su opinión sobre entregarle smartphones a los niños.

Revisa aquí la publicación: