Belén Soto: “Mi peso en la balanza no representa quien soy”

La actriz Belén Soto compartió un profundo mensaje en su cuenta de Instagram.

La intérprete nacional publicó un video disfrutando de la playa y escribió: “Escuchando a los demás, aprendí a no influenciarme del resto, sino en lo que realmente yo siento y quiero“.

“Me di cuenta que ni opiniones externas, ni un reflejo tan frío me representan. Mi altura no refleja todo lo que crecí. Mi peso en la balanza no representa quien soy. Mis heridas que tanto aprendizaje me dejaron, son solo una demostración de la persona que soy hoy”, expresó.

“Me siento tranquila al leerlas, al escucharlas, al conversar con cada una de ustedes y saber que somos muchas las que ya no nos vamos a adaptar a esa imagen mental que hemos armado como sociedad de nosotras, de todos los estigmas, miedos y tabúes que nos han hecho creer y sentir”, afirmó la joven de 23 años.

“Hoy no debemos demostrar, sorprender ni compararnos con nadie, porque nuestra única competencia, es uno misma. Espero que juntas sigamos en este camino, siempre unidas”, finalizó la también escritora.

Revisa aquí la publicación: