“Qué barsa”: Marcela Vacarezza criticó el permiso de vacaciones y recibió duros comentarios

Luego de que se diera a conocer el “permiso de vacaciones”, que comenzó a regir este 4 de enero, Marcela Vacarezza criticó la medida a través de sus redes sociales.

Mediante Twitter, la comunicadora señaló que “los que no tienen la posibilidad de irse de vacaciones a la playa, a otra región, o fuera de Chile, tienen que quedarse encerrados sábados y domingos porque hay cuarentena“.

“Más de algo no está bien. No les parece?”, agregó, recibiendo varias respuestas de sus seguidores.

Mientras algunos estaban de acuerdo con sus palabras, hubo otros que comenzaron a criticarla en la publicación, dado que ella también ha viajado durante el encierro, “sin respetar la cuarentena”.

“Lo comentas desde Miami? O estás encerrada acá?”; “Tratemos de empezar el año sin comentarios incidiosos…”; “Despierta! Ya no queda mucho tiempo” y “Qué barsa hablar desde tu comodidad”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

