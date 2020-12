María José Quintanilla se despide del 2020 con una fotografía al natural

A través de sus redes sociales, María José Quintanilla quiso despedirse de este 2020 con una profunda reflexión sobre el amor propio.

Junto a dos postales de ellas al natural, la cantante expresó: “Amor propio, tan difícil de practicar. No hay un día igual a otro, todos son distintos y tod@s somos diferentes. Manchas, pecas, arrugas, cicatrices, qué importa? Aunque, hay que reconocer que a veces nos afecta, pero no hay que culparse! Intentar todos los días buscar la perfección es agotador, porque buscamos algo que no existe”.

“Somos únic@s con todas nuestras perfectas imperfecciones. Hoy tod@s ocupamos tantos filtros y está bien, sólo que, cuando no los tengamos, recordemos que nuestro espejo es el mejor filtro: es mi verdad, mi historia, mi auténtica esencia!“, continuó la joven.

Luego, sostuvo que “se acaba este año y me encantaría que trabajáramos en amarnos, que dejáramos de boicotearnos a nosotr@s y a l@s demás! Hay much@s que tienen claro que las opiniones de los otros son sólo comentarios, pero existen quienes les afectan, les duele… Entonces no nos hagamos esto! Cuidémonos, querámonos y respetémonos más !Todos tenemos un sexapeal único y un flow violento que brillará por siempre“.