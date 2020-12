“¿Ves que tapadita igual eres bonita?”: Julia Fernandes respondió a particular felicitación de seguidora

La exchica reality Julia Fernandes decidió responder a particular felicitación por posar “tapadita“.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo brasileña compartió una foto luciendo un traje y su nuevo color de pelo, rubio.

“¡Venga 2021! Les quiero presentar mi nuevo rubio ‘secret blond’. Lista y ansiosa para el nuevo año“, escribió la joven de 26 años.

Sus seguidores la llenaron de halagos y buenos deseos, pero destacó un comentario por su vestimenta.

“Tengo que felicitarte, Julia. Te ves preciosa. ¿Ves que tapadita igual eres bonita? No necesariamente tienes que andar mostrando para resaltar. Así te ves muy bonita, te felicito“, expresó una usuaria.

Ante esto, Fernandes contestó: “La intención no es verse bonita, señora, es verme libre. Soy una amazona, señora, la sociedad no me manda, yo mando en mí misma…”.

“Y mi mamá dice que soy linda de todas las maneras. Puedo andar como quiero y hacer lo que quiero, lo que importa es el carácter y la humildad, jamás la ropa“, concluyó, sacando aplausos con su respuesta.

Revisa aquí la publicación: