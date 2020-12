“Saca esa foto de ahí”: Pedro Ruminot mostró una postal de Pancho Saavedra en una playa nudista en Socios

En un nuevo capítulo de Socios, Pancho Saavedra y Pedro Ruminot protagonizaron un cómico momento, el que no pasó desapercibido entre los espectadores.

Todo se originó cuando el conductor de Lugares que Hablan, el humorista, Jorge Zabaleta y Stefan Kramer hablaban sobre las discusiones que han tenido y en las cuales se responden un tanto enojados.

Fue en ese contexto que Ruminot aprovechó el momento para compartir en pantalla una postal de Pancho en una playa nudista de Miami, Estados Unidos.

“Grande Moria Casán”, dijo ó el comediante para luego reírse junto a sus compañeros.

“Saca esa foto de ahí”, dijo Saavedra, mientras Zabaleta se burlaba de su amigo: “No dejái hoyito en la arena oye Francisco”.

Kramer, en tanto, aprovechó de imitarlo: “Se me ve la raja bonita Koke, ¿la subo o no la subo?, primera vez que se me ve la raja linda”, sacando carcajadas entre ellos.

“Oye dicen que se exfolia el cachete y por eso se le ve así”, remató Zabaleta.