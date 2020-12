“Fuera de mi Instagram, no te quiero aquí”: Cretton le respondió molesto a usuaria que criticó su romance con Pamela Díaz

A través de sus redes sociales, Jean Philippe Cretton le respondió molesto a una seguidora que criticó a Pamela Díaz, su actual pareja.

Lo anterior se produjo luego de que el rostro de CHV hiciera un Instagram Live para actuar con sus seguidores y seguidoras.

Fue ahí en que la desconocida le escribió: “Búscate otra mujer sin tanto pasado negativo como la ‘chula'”, palabras que molestaron enormemente al comunicador.

“Esas cosas no se dicen, no se les falta el respeto a las personas y tú hablas del pasado de ella ¿y sabes cuál es mi pasado? ¿qué sabes tú como yo me he portado antes?”, respondió Cretton.

Luego, enfatizó en que “es un comentario machista, clasista, absolutamente fuera de lugar. Fuera de mi Instagram, no te quiero aquí”.