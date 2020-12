Roxana Muñoz recibió diversas críticas luego de compartir fotografía con extravagante maquillaje

Este fin de semana recién pasado, Roxana Muñoz generó debate entre sus seguidores y seguidoras de Instagram al compartir una fotografía en la que luce un extravagante maquillaje.

En la postal que compartió la exchica reality, detalla que este trabajo estuvo a cargo de @chinismakeup, y que le sirvió a su amiga para presentar su título.

Tras los comentarios que recibió, Roxana decidió responder, asegurando que respeta la opinión de sus fans y que tiene claro que es un estilo recargado, pero que se siente cómoda y bella con él.

Además, contó que “con este hermoso maquillaje de @chinismakeup, ya de vuelta a Stgo y a mi grupo querido. Me dejó un poco cansada, todo lo que provocó mi ayuno de 21 días”.

“Me ausenté para vender mi botillería, ordenarme y solucionar demandas sin sentido; de las cuales obviamente salí victoriosa. Ahora vuelvo recargada de conocimientos ya que estuve estudiando día a día y armando un lindo proyecto del cual muy pronto les estaré contando. Abrazo, gracias a quienes me escribieron en mi ausencia y me siguen a pesar de todo“, agregó.