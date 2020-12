Ignacia Michelson le respondió a quienes la acusan de “fijarse en hombres comprometidos” con polémica declaración

La exchica reality, Ignacia Michelson, utilizó sus redes sociales para responderle a aquellos y aquellas que la acusan de fijarse en hombres comprometidos.

A través de sus Instagram Stories, la modelo respondió estos rumores, asegurando que “yo no me fijo en el hombre de nadie, porque hay muchas ‘verg*s'”.

“Menos voy a andar quitándole el novio a otra por plata… de mí no tienen que temer. Relájense”, continuó.

Más adelante, sostuvo que “no necesito un hombre yo, así que no le voy a robar el marido a nadie. No se peleen por verg*s, cabras”.