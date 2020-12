“Era lerda”: las ácidas declaraciones de Oriana Marzoli sobre Lisandra Silva

La exchica reality Oriana Marzoli se refirió en duros términos a Lisandra Silva, sobre cuando compartieron encierro en Doble Tentación de Mega.

En su espacio web, Algo pasa con Oriana, la venezolana criada en España recordó su paso por los realities de Chile, donde también lanzó duros comentarios contra Gala Caldirola sobre su matrimonio con Mauricio Isla.

Sobre la modelo cubana, con quien no se llevaba bien, expresó: “Era lerda, cantaba canciones de Disney Channel todo el día. Me ponía de los putos nervios. No sé quién coños se creía que era, porque tenía 20 personalidades en su cabeza“.

“Un día se creía una cría, un día se creía una mujer. Un día se creía que era cubana, otro día se creía que era de Miami. Otro día se creía que era italiana. No sé, tenía 20… Era múltiple. Tenía 20 mil personalidades. No entendí nunca a esa mujer, que también le deseo mucha suerte con su hijo“, dijo.

Leer también Televisión Andrés Caniulef confesó tuvo un romance con César Campos en el pasado Espectáculos Jean-Philippe Cretton respondió insistente pregunta sobre su orientación sexual Espectáculos Christell Rodríguez mostró el antes y después tras bichectomía

Además, espetó: “Creo que ella sí está enamorada de su pareja (Raúl Peralta). Igual que de Gala pienso que no, ella sí“.

Finalmente, concluyó: “También sueño con estar casada, pero no me voy a casar con cualquiera por estar casada. ¿Vale? Es un tema que hay que tener dos de frente. No me voy a casar con cualquiera por cumplir el sueño de casarme”.