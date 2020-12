“Todo tipo de cuerpo tiene inseguridades”: Belén Soto y su reflexión sobre los estereotipos de belleza

Estos últimos días, la actriz Belén Soto ha estado ocupada promocionando su libro, Mujer Power Book, en donde habla de “cómo sentirse mejor con uno misma”, según relata en sus redes sociales.

En este mismo contexto, la intérprete de 23 años decidió compartir una reflexión en su cuenta de Instagram sobre los estereotipos de belleza y autoestima.

“Cuando hablamos sobre ‘hoy me siento bien conmigo y mi cuerpo’ no hablamos de un proceso de un día a otro, ni de una moda, hablamos de un trabajo de años, de no solo sentirte bien con tu imagen, sino que con un conjunto de cosas y emociones que nos hacen empoderarnos y sacar lo mejor de nosotras”, expresó Soto junto a una foto en al que aparece usando traje de baño.

“Tuve que indagar en los distintos aspectos de mi vida para poder entender un poco mejor cuáles eran mis virtudes y defectos”, añadió la joven quien explicó que analizó sus relaciones e influencias para indagar en sí misma.

“Los estereotipos de belleza, entendiendo que todo tipo de cuerpo tiene inseguridades, no hay uno más perfecto que otro, ni un cuerpo modelo a seguir”, reflexionó la actriz que tiene más de un millón de seguidores en dicha red social.

Hay que recordar que la última teleserie en la que actuó Belén fue La reina de Franklin, en 2018.