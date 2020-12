Miley Cyrus sobre Liam Hemsworth: “Todavía lo amo, siempre lo haré”

En en el marco de la promoción de su disco Plastic Hearts, Miley Cyrus se refirió a su relación con Liam Hemsworth, revelando las verdaderas razones de su separación.

Primero que todo, la cantante aclaró que el alcohol no fue el responsable de su quiebre, tal como decían varios medios de comunicación.

Luego, contó que mientras estaban comprometidos ella perdió su casa de Malibú por un grave incendio, lo que provocó mucha tristeza en ella.

“Soy una persona intensa y no quiero sentarme con eso y no quiero ir, ya sabes, ‘¿Qué podría tener un propósito en esto?’ Simplemente me aferré a lo que me quedaba de esa casa, que éramos él y yo“, dijo, revelando que esta fue una de las razones por las que continuaron juntos, pese a que los sentimientos no eran los mismos de hace 10 años.

“Realmente lo amo y lo amaba mucho, mucho, mucho y todavía lo amo, siempre lo haré”, confesó, causando asombro entre sus fans.