Lucila Vit compartió profunda reflexión en medio de rumores de quiebre con Lucas Passerini: “La vida se pierde de muchas formas”

La modelo Lucila Vit compartió una profunda reflexión, tras rumores sobre su quiebre con el futbolista argentino Lucas Passerini.

Cabe destacar que los seguidores de la pareja notaron ambos se dejaron de seguir en Instagram, y borraron todos sus registros juntos.

“La vida se pierde de muchas formas, se pierde cuando quieres vivir la vida de otros y no la tuya. Se pierde criticando errores de los otros y no mejorando los tuyos. Se pierde cuando te lamentas a cada rato por haber fracasado y no haces nada para poder triunfar”, comenzó escribiendo la trasandina en Instagram.

“Se pierde cuando te la pasas envidiando a los demás y no superándote a vos mismo. Se pierde cuando te enfocas solo en las cosas negativas y dejas de disfrutar lo bueno que pasa. La vida no se pierde cuando dejas de respirar, sino cuando dejas de sentir felicidad“, expresó.

Cabe destacar que la pareja llevaba más de un año junta, y estaban radicados en México.

Revisa aquí la publicación: