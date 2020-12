Tía y mánager de Paloma Mami estuvo en la UTI por 20 días tras someterse a cirugía estética

Lorena Astorga, la tía y mánager de Paloma Mami, volvió a las redes sociales luego de estar ausente por casi dos meses, ya que estuvo muy grave de salud.

“Gracias por la preocupación de muchos y notar mi ausencia por dos meses en las redes y ahora que estoy un poco mejor ya les puedo contar que durante el mes de octubre estuve hospitalizada muy grave por más de 20 días, estuve en la Uti y la verdad quise vivir todo esto sola sin redes sin muchas amistades… solo en familia”, partió contando.

“Saber que tu vida está en riesgo y que puedes dejar este mundo y a tu hijo sin su mamá… me hizo replantear mil cosas que venía haciendo mal y que tenía que cambiar y en eso estoy“, agregó, junto a un video donde da cuenta de la situación.

Más adelante, reveló que se sometió a una cirugía estética que le produjo una gran infección que la tuvo entre la vida y la muerte.

“En este post solo me quiero referir en cómo nuestras malas decisiones pueden acabar o cambiar tu vida en unos segundos… en cómo nuestras inseguridades, nuestros miedos y sentirse no lo suficientemente linda para alguien, etc. Hay un sin fin de porqués te lleva a tomar ciertos caminos que podrían haber sido absolutamente evitables de haber estado bien conmigo misma y con mi amor propio...”, continuó.

“En fin ya hablaré de eso más adelante… y que por una Lipo marcación (que ahora no me referiré a la parte negativa de dónde y con quien me la hice) y cómo esta Cirugía me produjo una infección gigantesca en mi cuerpo… Gracias a las oraciones, mi fe, optimismo y al equipo extraordinario de la clínica Católica San Carlos de Apoquindo es q estoy viva con una segunda oportunidad que claramente no puedo ni debo desperdiciar”, expresó.

Además, Lorena reflexionó sobre lo sucedido, asegurando que “estoy en recuperación pero ya llevando una vida normal desde la semana pasada… me queda un largo camino que recorrer, pero lo que quiero es dejar un mensaje a muchas mujeres que están pensando en realizarse una cirugía, que se detengan un minuto y se pregunten ¿Esto lo hago por mi O es por tu falta de amor propio y quizás querer encajar en un estereotipo determinado?… Porque si es por lo último créeme y créanme hay otros caminos y nada más vale la pena que tu propia vida”.