¡Feliz y enamorada! Patricia López presentó a su marido en televisión por primera vez

La actriz nacional, Patricia López, fue la invitada del nuevo capítulo de Mucho Gusto, en donde estuvo acompañada por su marido esloveno, Izidor.

Esta fue la primera vez que la intérprete presenta públicamente a su pareja, con quien ya lleva un buen tiempo de relación.

En la entrevista, López reveló que el amor de su vida es trompetista, que habla ocho idiomas, y que junto a él cambió radicalmente su vida.

“Fue todo muy rápido, fuimos a Uruguay al centro de Isha a ese programa de autoconocimiento. Y me acuerdo que un día yo estaba pasando por un pasillo, hablando con una amiga. Yo me detuve y ella me preguntó ‘Oye, ¿te quieres casar conmigo?’”, dijo Izidor, revelando que le respondió “sí”.

“Hicimos una ceremonia muy privada, con todos los maestros. Y tuvimos una ceremonia íntima muy bonita”, agregó López, revelando que tuvieron tres matrimonios.

