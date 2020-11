“Nunca quise estudiar periodismo”: Monserrat Álvarez reveló cuál era la carrera le apasionaba

La animadora Monserrat Álvarez confesó que no quería estudiar periodismo, sino que la carrera que le apasionaba era otra.

En conversación con Felipe Bianchi y Mauricio Contreras en su programa de YouTube Domingos Dominicales, sorprendió expresando: “Yo nunca quise estudiar periodismo“.

La conductora de Contigo en la mañana de Chilevisión reveló: “Yo quería ser historiadora, siempre me gustó la historia y nunca en la vida se me pasó por la cabeza ser periodista. Jamás”.

Álvarez detalló que estudió tres años licenciatura en historia, carrera que le gustaba, pero que tenía un problema. “Caché que andaba media deprimida, esta cosa que era como para adentro. Me iba al archivo nacional a hacer un trabajo y lo pasaba bien, pero era un trabajo muy solo y muy para adentro”.

“El mundo de los historiadores es muy intelectual, muy erudito y al principio como que me acomplejé, entonces me vino una cuestión como para adentro y no hablé mucho en los primeros años”, reflexionó Monserrat.

La animadora afirmó que tenía buenas notas en historia, pero no estaba tranquila. Momento en que su madre la motivó a probar una carrera paralela. “Me dice: ‘¿Por qué no pruebas? En la Católica hay carreras paralelas y haces periodismo’. Di la prueba especial y quedé. Era un poco ingrato, porque yo llegué y no tenía curso de periodismo, porque tenía ramos de primero, segundo y tercero. No tenía una generación”, explicó.

Finalmente, una de esas clases fue determinante para que siguiera en el mundo de las comunicaciones. “Me acuerdo de una clase en donde levanté la mano y dije algo que pensaba y unos compañeros (me dijeron) ‘bravo’. Sentí que había vuelto mi personalidad, había vuelto ser yo“, relató.

“Había olvidado mi esencia mi esencia metida en los archivos de historia. Fue súper casual y no pensado el estudiar periodismo. Ahí me reencontré con mi personalidad que es sociable, habladora y por suerte se dio”, finalizó.