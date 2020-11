Ignacia Allamand compartió foto con su sobrina e impactó con el parecido entre ambas

Ignacia Allamand compartió una fotografía en compañía de su pequeña sobrina en Instagram, causando impacto entre sus fans.

Esto, porque la hija de Olivia, su hermana, es muy parecida a ella. Es más, varios de sus seguidores y seguidoras le comentaron a la intérprete que la pequeña es su “clon” y que, perfectamente, podría pasar como su hija.

Junto con la postal de ambas, la actriz nacional escribió: “Perdón lo desaparecida pero han sido días inteeeeensos… Se suponía que me iba y luego no y después sí y ahora… ¡¡Ya no se nada!! Que año extraño este 2020… “.

Luego, agregó: “He podido pasar tiempo con mi sobrina/ahijada en el taller de la @oliviaallamand_art que es uno de mis lugares favoritos porque hay muchos lápices y dibujos para pintar y tijeras y scotch y papelitos y me encanta!!”.