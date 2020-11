Cata Vallejos es duramente criticada por asegurar que el uso de mascarillas es dañino para la salud

Hace algunas semanas, Catalina Vallejos fue duramente criticada en redes sociales por viajar a México para vacacionar.

En ese entonces, la ex Calle 7 aseguró que prefería vivir su vida tranquila y feliz, sin preocuparse de sobremanera por el Covid-19.

Ahora volvió a causar polémica en Instagram, ya que aseguró que el uso de mascarilla es “dañino” y que por eso ella no utiliza, pese a la pandemia.

Todo esto se originó luego de que un usuario le preguntara por qué anda en todas partes sin mascarilla, a lo que Vallejos respondió: “Hace pésimo para la salud. Así que por eso trato de que en los lugares que puedo andar sin mascarilla, ando sin mascarilla”.

Al ver que se llenó de críticas con su opinión, Catalina compartió otra Storie en la que sostuvo: “Voy a pedir disculpas para la gente del área de la salud que me ha estado escribiendo y me dice por qué crees que hace mal o por qué dices que hace mal para la salud la mascarilla”.

“Es algo que yo pienso personalmente. Y sí, estaba siendo irresponsable porque lo estaba dando por hecho“, añadió.

“En lugares abiertos, cuando yo no estoy al lado de gente, no uso mascarilla porque de verdad que me ahogo. Entonces, trato de no usarla cuando estoy en lugares abiertos, pero cuando estoy en lugares cerrados claramente que la uso para poder protegerme a mí, proteger al resto. Pero en lugares abiertos, no la uso. Entonces, trato de estar más en lugares abierto”, explicó.

“Además, no lo recomiendan para nada cuando uno hace deporte. Cuando estoy haciendo deporte, estoy trotando, lo que sea, no uso mascarilla porque uno se ahoga. Así que eso. Así que no se me enojen por ahí”, finalizó.