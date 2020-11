Paula Bolatti dejó de usar maquillaje durante 9 meses y estos fueron los resultados

La exchica reality Paula Bolatti mostró los cambios en su piel tras dejar de usar maquillaje durante 9 meses, durante la pandemia por el coronavirus Covid-19.

En conversación con LUN explicó antes se aplicaba numerosos productos en el rostro, durante 8 años, debido a su trabajo como modelo, en eventos y televisión.

“Yo me echaba tapa ojeras, corrector, base, sombra de ojos, delineador, máscara de pestañas, sombra de cejas, rubor, iluminador, fijador, humectante y labial”, explicó.

Pero el 1 de marzo viajó a su ciudad natal, Córdoba, Argentina, y allí pasó la pandemia. “Yo dije: ‘Esto pinta para largo, voy a descansar mi piel‘. Además, porque tenía acné, rosácea y sensibilidad, todo junto”, detalló.

Leer también Espectáculos “Qué rico levantarse sin hacer nada”: Coté López se emocionó con defensa de su hermano ante amargo comentario en Instagram Espectáculos Alison Mandel reveló que dos personas conocidas le aconsejaron alejarse de Pedro Ruminot Espectáculos “Los tengo súper cachados”: el particular mensaje de Fran García-Huidobro a hombres con pareja que la “jotean”

Sobre los resultados que obtuvo tras esta drástica decisión, aseguró: “Ahora tengo piel de guagua. Está como nueva“.

La trasandina explicó que usaba tanto maquillaje. “La piel estaba tan irritada que si no lo hacía se me veían los granos. También muchas veces llegaba cansada a la casa y me quedaba dormida con el maquillaje, que es peor”, confesó.

Cabe destacar que la semana pasada la modelo regresó a Chile, y este martes por fin se volvió a maquillar, ya que grabó Pasapalabra de Chilevisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pauli B. Lifestyle (@pauliibolatti)

Palabras de una experta

La dermatóloga de la Clínica Alemana, Francisca Daza, aclaró al medio citado que “el maquillaje que hace mal para la piel es el oclusivo, que tapa los poros. La base, si se usa sobre crema hidratante y protector solar, no es mala para la piel, pero debe ser una base de buena calidad, libre de aceite“.

Respecto a la drástica decisión de Bolatti, la experta indicó: “Ella hizo un todo/nada (…) la piel descansó, hizo un proceso de desintoxicación. Se destapan los poros y disminuye la inflamación, que es la que causa lo rojo, la sensibilidad, las espinillas y los puntos negros. Fue como un ‘detox‘”.

Además, confirmó que sí puede generar acné y rosácea producto del maquillaje. “Se llama acné cosmético y es causado por el maquillaje oclusivo, tiene más puntos negros y blancos, más que espinillas. La rosácea se puede desencadenar por limpiadores muy agresivos, como astringentes y exfoliantes”.

Finalmente, señaló que para limpiar la piel no es necesario tanto meses sin estos productos. “Basta con tres semanas, porque ahí hay un recambio epidérmico, pero hay que echarse protector solar y crema humectante“, concluyó.