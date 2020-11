Antonia Bosman estrenó atrevido cambio de look por su nueva canción

La actriz Antonia Bosman sorprendió a sus seguidores con un atrevido cambio de look para recibir su nueva canción.

A través de su cuenta de Instagram publicó una selfie con su pelo bicolor, la parte delantera rubia y el resto de su cabello castaño.

La intérprete de “Julieta” en Verdades ocultas de Mega explicó en la publicación que su renovada imagen tiene que ver con el lanzamiento de su nuevo tema musical, Pa’ nadie.

“New song, new look. Jueves 26/11, 23:30 horas, lanzamiento Pa’ nadie por Youtube. Ya no queda nada“, escribió la joven de 24 años, llenándose de buenos comentarios por su pelo, y por el logro.

Cabe recordar que la artista publicó su primer sencillo en mayo de este año, Otra noche, y el segundo en agosto, Desayuno.

Revisa aquí la publicación: