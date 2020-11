Laura Prieto reveló que Luis Miguel la invitó a salir: le mandó mensaje de voz

La exchica reality Laura Prieto reveló que el cantante Luis Miguel la invitó a salir una vez.

En el último episodio de Sigamos de largo de Canal 13, donde estuvo invitada junto a Yamila Reyna, la modelo de 34 años contó qué sucedió.

Según relató, el hecho ocurrió cuando fue con el papá de su hijo a un concierto del Sol de México en el Estadio Nacional, cuando ella tenía 18 o 19 años.

La exchica Yingo detalló que estuvo en primera fila y el artista comenzó a coquetear con ella. “De repente Luis Miguel me empieza a hacer ojo. Yo como que le bailaba, le cantaba. De repente, las fans me empezaron a decir: ‘Tírate para adelante, tírate para adelante’ y me llevaron hacia adelante. Y ahí Luis Miguel me regaló una rosa”.

“Ahí las fans me dijeron que cuando le gusta una niña en un concierto, él va y le regala una rosa”, señaló.

Tras eso, se acerca un guardia de Luis Miguel y le pidió su número de teléfono. “Cuando llego a mi casa y veo mensaje, mensaje. Y tuve un mensaje de voz de Luis Miguel invitándome a Viña“, confesó.

“El papá de mi hija, cuando yo le dije: ‘Me está llamando Luis Miguel’. Indignado. Me llevó a la puerta del (hotel) Sheraton. Me dijo: ‘Tú tienes que ir, tienes que ir. Anda, por favor’“, afirmó.

Finalmente, cuando fue al hotel, el artista ya se había ido. Además, Prieto dijo que luego ya se le borró el mensaje.

Puedes revisar el momento haciendo clic aquí.