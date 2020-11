Pamela Díaz sobre su romance con Jean Philippe Cretton: “No somos el uno para el otro”

Este martes, Pamela Díaz, Chiqui Aguayo y Begoña Basauri estuvieron en Mucho Gusto hablando de su programa online, Socias.

Fue en ese contexto que las comunicadoras abordaron otros temas, como por ejemplo, la relación de la “Fiera” con Jean Philippe Cretton, la cual confirmaron hace algunas semanas.

Pese a que costó que la animadora de CHV diera información sobre su romance, poco a poco entregó inéditos detalles, los cuales dejaron impactadas a las presentes.

Primero que todo, Díaz aseguró que con Cretton “no estamos pololeando, él no me ha pedido pololeo, ni yo tampoco. Estamos saliendo no más, no sabemos si mañana terminaremos“.

Luego, agregó que son demasiado diferentes y que siempre hablan de ello. “No somos el uno para el otro, pero nos gustamos. Hay muchas personas así, que pueden durar mucho, o pueden durar nada (…) Estamos muy felices“, expresó.

Frente a esto, Basauri aseguró que la pareja lleva un año de relación, cosa que Pamela negó, señalando que “si lleváramos un año, ya tendría un hijo, me hubiese casado… Con lo rápida que soy“.