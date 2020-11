“Las tenía hasta las rodillas”: Camila Stuardo se refirió a sus implantes mamarios

La modelo y relacionadora pública Camila Stuardo reveló que se puso implantes mamarios y entregó detalles al respectp.

En conversación con Jordi Castell para su programa por Instagram Live, expresó sobre sus pechos: “Yo tengo harto, pero me enchulé. No tengo problema en decirlo“.

“Después de mis dos hijos me quedaron tristes. Las que son madres, y están conectadas, me comprenderán que me quedaron para jugar fútbol, te juro que las tenía en las rodillas“, indicó.

“De hecho, me las regaló el Javi (Urzúa, su marido), porque le dije: ‘Pucha, papu, el esfuerzo de mi body‘. Y me dijo ‘juegue’. Y estoy feliz”, afirmó la comunicadora de 31 años.

“Yo me las levanté, porque me quedaron tristes, y me puse una prótesis, porque tenía pechugas en forma de hallulla, entonces me rellenaba el bolsillo, pero no me daba tanto volumen”, detalló.

“Primero lo hice por mí, primero por mí, y después la felicidad también fue de él, pero fue lo que yo quería”, agregó.

De igual forma, a modo de recomendación a otras mujer, expresó: “Que lo hagan por ellas al 100%, no porque se los diga a su pareja, amigo, ni nada. Y lo que se quiera poner, póngase lo que quiera“, concluyó.

Revisa aquí el momento (minuto 7:55):

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jordicastell (@jordicastell)