“¿Qué onda lo inconsciente de las personas?”: el descargo de Mónica Godoy contra quienes no usan mascarilla

La actriz Mónica Godoy realizó un descargo contra quienes no usan mascarilla durante la pandemia por el coronavirus Covid-19.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete nacional compartió este domingo una foto andando en bicicleta con sus hijas.

“Tres horas de paseo por Santiago con mis ciclistas. Lo único malo es que vimos a muchas personas sin mascarilla, niños, adultos y muchos ciclistas“, señaló la artista de 44 años.

“¿Qué onda lo inconsciente de las personas? ¿De verdad piensan que esto ya fue?“, espetó Godoy.

“Estamos de acuerdo que en verano y, además haciendo ejercicio, es demasiado sofocante usarla, pero si no acatamos las mínimas medidas esto no terminará nunca“, afirmó.

Tras su reclamo, muchos seguidores apoyaron sus palabras, mientras que otros hicieron algunos reparos.

“No sé si es buena idea pedalear con mascarilla”, le escribió un usuario, a lo que la actriz respondió: “A menos que estés haciendo ciclismo de alto rendimiento o muy exigente, creo que es prudente usarla y no arriesgarse“.

De igual forma, otra persona le dijo que si pasaba lejos de las personas en bicicleta, no habría problemas. “Aquí se autorizan muchas cosas que no son seguras, por eso el autocuidado es fundamental creo. Y vi mucha gente que no hacía ningún tipo de actividad física, sin mascarilla. Preocupante“, finalizó.

Revisa aquí la publicación: