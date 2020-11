“El Alzheimer es cruel: Millie Bobby Brown le dedicó desgarrador mensaje a su abuela fallecida

La actriz Millie Bobby Brown reveló que su abuela falleció por complicaciones producto de la enfermedad de Alzheimer que sufría.

A través de su cuenta de Instagram, dedicó un desgarrador mensaje. “No hay palabras que tengan sentido en este momento”, comenzó escribiendo la protagonista de Stranger Things.

“La pérdida es algo tan complejo y paso por momentos en los que no puedo dejar de llorar, luego me río de todos los recuerdos, y luego me siento en silencio y trato de comprender lo que sucedió”, confesó.

A su vez, la intérprete de y “Enola Holmes” lamentó no haber podido despedirse de su abuela con un abrazo, puesto que a raíz de la pandemia por el coronavirus Covid-19, solo se contactó a través de FaceTime.

“Te canté tanto como mi voz pudo soportarlo, incluso cuando estabas durmiendo. Estos son recuerdos que nunca olvidaré. Ella es verdaderamente mi ángel de la guardia. Te amo Nanny. Te amé más de lo que nadie podría amar“, expresó.

“Siempre seré tu ‘Millie moos’. Espero que me cuides y me protejas como lo hacías cuando era pequeña. Les contaré a todos sobre ti y las lecciones que me enseñaste. Te agradeceré todos los días por las risas y los recuerdos que me diste a lo largo de mi vida hasta ahora”, afirmó.

De igual forma, la británica de 16 años también hizo una reflexión sobre la enfermedad que se llevó a su querida abuela. “El Alzheimer es malvado. Es cruel. Quitar la capacidad de alguien para recordar sus memorias y luego cómo funcionar como un ser humano. Es tan difícil sentarse y solo mirar“, lamentó.

“No existe el olvido de un alma como ésta. Espero que el tiempo se arregle un poco, pero por lo pronto abrazaré a mamá y veré videos de nosotras cantando y bailando. Descansa tranquila”, finalizó.

