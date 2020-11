Perla Ilich reveló que se sometió a cirugía por un tumor maxilofacial

La exchica reality Perla Ilich se sometió a una cirugía por un tumor maxilofacial.

Así lo reveló la misma joven en su cuenta de Instagram, donde se mostró tras la operación, la que afortunadamente salió bien.

“La operación salió bien, si Dios quiere mañana me voy a mi casa. Me siento bien, estoy cansada con un poco de sueño. Gracias a cada persona que me envió un mensaje”, detalló desde su camilla.

“No puedo hablar mucho, pero solo quiero darles las gracias por tanto amor y tantos mensajitos. Que Dios los bendiga”, agregó.

Más tarde, la famosa gitana compartió unas historias desde la clínica. “Todo bien ya en recuperación. No tengo palabras para agradecer sus mensajes”, concluyó.

