"Oye...": Jean-Philippe Cretton envió un directo mensaje a CHV

El periodista Jean-Philippe Cretton compartió un directo mensaje dirigido a su trabajo, el canal Chilevisión.

A través de su cuenta de Instagram, el animador se refirió a su situación contractual con la casa televisiva, y agregó una petición.

“Oye, @Chilevision, ¿estás ahí?”, escribió junto al video publicado en sus historias, donde se le escucha decir: “Hey, Chilevisión… mi contrato termina en diciembre. Te cuento que llego todos los días temprano, me voy tarde”.

“Siempre he aceptado todos los proyectos, estilo que sea. Lo trato de hacer de la mejor manera, no alego por nada, nunca. Así que me gustaría saber si me vas a recontratar, o no. Dímelo”, agregó el comunicador.

Además, Cretton no tuvo tapujos para agregar: “Siento además que deberían subirme el sueldo. ¡Todos los de acá piensan lo mismo! (dijo mostrando su habitación vacía) ‘sí, sí…(expresó el mismo imitando a una multitud de personas). ¿Viste?”.

“Aprendí que si no lo dice uno, no lo dice nadie #autobombro”, concluyó la pareja de Pamela Díaz. Ahora, habrá que esperar si será escuchado.

Revisa aquí la publicación: