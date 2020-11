“No me lo esperaba”: Denise Rosenthal y la petición de matrimonio de Camilo Zicavo

Hace unos días, Denise Rosenthal le contó a sus seguidores y seguidoras que se casará con su pareja, Camilo Zicavo.

La cantante nacional mostró el íntimo momento, el cual se produjo en el marco de su cumpleaños número 30.

En conversación con Gino Costa en #TVNEnVivo, la intérprete de “Lucha en Equilibrio” entregó detalles de la petición de matrimonio, asegurando que está muy contenta.

“Estoy feliz con todo este cierre de ciclo. Cumplir 30 no es cualquier cosa, así que feliz, emocionada por el recibimiento de la gente, por el single y todas esas cositas lindas”, comenzó diciendo.

Al ser consultada sobre si se casará, ella contestó que “parece que sí. En general me tomó de súper sorpresa. Yo en general no hablo ni abro mucho estos espacios íntimos sobre todo porque es mi refugio“.

“Es como dice la canción, para mí es súper importante y ha sido complejo equilibrar este mundo tan expuesto con mi vida privada, con la necesidad de armar mi hogar, mi refugio, un lugar donde me sienta segura”, agregó.

Denise también aseguró estar “feliz de poder consolidar un proceso, una etapa que estamos viviendo de manera íntima”.

” Me tomó de mucha sorpresa, no me lo esperaba. Estamos armando nuestro proyecto y qué sé yo, pero no me lo esperaba de verdad y me fue inevitable no compartir mi felicidad y no compartir con la gente que también me ha acompañado y era muy lindo todo”, concluyó.