Faloon Larraguibel fue comparada con Farkas al compartir una fotografía sonriendo

La exchica Yingo, Faloon Larraguibel, utilizó sus redes sociales para compartir dos fotografías en las que aparece sonriendo.

Pese a que ella luce muy contenta en las postales, varios usuarios y usuarias la llenaron de desubicados comentarios en la que hacían alusión a su dentadura.

Muchos de sus seguidores y seguidoras criticaron su apariencia, comparándola con Pepe Cortisona, de Condorito, y Leonardo Farkas.

Frente a esto, Faloon se defendió, señalando que “puede que te guste o no te guste está bien el gusto el subjetivo, pero ya hacer un juicio de valor con respecto a una persona está muy mal“.

“Creo que cada uno se tiene que mirar al espejo antes de criticar cualquier aspecto de otra persona o simplemente preguntarse: ‘me gustaría que me dijeran eso u otra cosa a mí’, entonces no hagas lo que no te gustaría que te hicieran“, sentenció.