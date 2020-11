Francisco Dañobeitía aclaró su orientación sexual luego de que un seguidor le preguntara en Instagram

Francisco Dañobeitía respondió una serie de preguntas en Instagram, en las que aprovechó de aclarar su orientación sexual.

Todo se originó porque el actor recibió el mensaje de un seguidor que le decía: “Gatito, mejor aclara lo de tu sexualidad, uñas y pelo. Así la gente queda contenta”.

Al leer esta pregunta, el intérprete nacional respondió: “¿Qué les pasa? No sé colega, hasta el día de hoy me han gustado mujeres, no sé si el día de mañana me van a gustar los hombres“.

“No sé cuál es mi sexualidad. Las uñas me gustan así y el pelo también”, continuó.

Luego, agregó: “Ya mira, en verdad como estamos en esto de la tónica de la honestidad. Yo creo que a lo largo de mi vida me han gustado chicos, pero no desde un lugar sexual quizás. ¿Por qué están tan obsesionados algunes con la sexualidad ajena? Es raro…”.