“No sé si lo voy a poder superar nunca”: Javiera Contador reveló vergonzoso momento en centro comercial

La comediante Javiera Contador compartió un vergonzoso momento que vivió en un centro comercial.

Según contó la humorista desde su auto, luego que ocurrido el incidente, todo comenzó por una compra que hizo por Internet.

“Encontré unas cosas para el jardín, pero no eran como esperaba. Fui a la tienda para pedir el cambio, respetando la distancia social”, partió relatando en un video en Instagram.

Logró exitosamente hacer el cambio, peor luego una mujer le habló. “Una señora se me acercó muy afligida. Me dijo: ‘¿Le puedo decir algo? Sí, dígame (le respondió). ‘Tiene el pantalón muy roto atrás, muy roto‘. Me toco y era verdad. No era rotito, era el cachete entero afuera, y justo ando con colaless“, confesó.

Contador expresó que tenía tanta vergüenza, pero intentó hacerse la “cool“, y decir que no pasaba nada, que era un cachete.

“No tenía nada para taparme. Me vine caminando pegada a la pared. Todavía no lo supero, no sé si lo voy a poder superar nunca“, reveló Contador, mostrando una foto de su pantalón.

“Obvio que andaba con mascarilla. La podría haber usado para taparme, pero creo que hubiera necesitado más de una…“, agregó en el detalle de la publicación.

Lo ocurrido se transformó en tendencia, y de inmediato llegaron los mensajes de sus seguidores, donde muchos se rieron del hecho, y la apoyaron.

Revisa aquí la publicación: