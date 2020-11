“No apto para sensibles”: Rocío Toscano sorprendió con disfraz inspirado en su embarazo para Halloween

La actriz Rocío Toscano sorprendió con un aterrador disfraz para Halloween, el que fue inspirado en su embarazo, del cual ya tiene 5 meses de gestación y espera mellizos.

“¡Se nos están escapando los cabros chicos! Hace años que no me disfrazaba”, escribió en Instagram junto a las fotos, en las que sale con quien sería su pareja.

La intérprete en Verdades ocultas de Mega maquilló su panza con pintura roja, simulando sangre y también aparecen manos y piernas de bebé.

La imagen rápidamente se llenó de reacciones en la redes social. De hecho, tiene casi 62 mil me gusta y cientos de comentarios.

“No me podía esperar menos”; “troleando a la guagua antes de nacer“; “el mejor disfraz”, “me encanta”; “se pasaron”, fueron algunos de ellos.

La joven de 26 años respondió con risas y diciendo que sus hijos “van a tener a la mamá más loca“.

De igual forma, hubo a usuarios que no les agradó el disfraz. “No me gustó esta broma“, escribió una persona. A lo que Toscano concluyó: “No apta para sensibles“.

Revisa aquí la publicación: