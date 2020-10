Kendall Jenner luce irreconocible con disfraz de Pamela Anderson llamando a votar

Ya es Halloween y los famosos encuentran en dicha celebración una excusa perfecta para disfrazarse y llamar la atención en redes sociales.

Una de las celebridades que aprovechó la fecha para esto fue la modelo Kendall Jenner, quien personificó a la actriz Pamela Anderson en una sesión de fotos.

Para ello, la joven de 24 años personificó a la actriz en su papel en la película Barb Wire, apareciendo vestida con un traje de látex y sobre una moto.

Además, Jenner incluyó un banderín con la palabra “Vote” (Vota, en español), en alusión a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo martes en Estados Unidos.

me as Pamela Anderson in Barb Wire … GO VOTE!!! pic.twitter.com/eUaMWtb7Ii

— Kendall (@KendallJenner) October 31, 2020