“Seguiré haciendo mi vida”: Catalina Vallejos respondió a críticas por viajar al extranjero durante la pandemia

La exintegrante de Calle 7, Catalina Vallejos, respondió a críticas por viajar fuera de Chile durante la pandemia por el coronavirus Covid-19.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió una foto desde el aeropuerto junto a dos amigas, rumbo a Cancún, México.

“Comenzamos una nueva aventura y primera con estas bellezas. ¡Que sea el primero de muchos viajes! Les prometemos muchos videos y tips de viajes para ustedes. ¡Feliz!”, escribió.

La publicación se llenó de buenos deseos por el viaje, pero otros criticaron que viajara al extranjero. Fue el caso de un usuario que le dejó un extenso mensaje, el que la misma influencer decidió responder.

“Qué gente irresponsable, pero no me sorprende nada. Espero que después cuando lleguen se queden en sus casas para no contaminar a la gente por culpa de sus divertimentos. Y eso del que puede puede… o sea, yo puedo, y no lo hago, porque tengo un par de dedos de frente para saber que no se debe viajar. ¿Qué sigue? ¿Viaje a Europa? Está todo tranquilo allá”, comentó la persona.

La respuesta de Vallejos no se hizo esperar. “Amigo, no por viajar te vas a ‘contaminar’ ¿De qué estás hablando? Hay protocolos para todo, y créeme que a la vuelta andaré libre por la vida, porque, ¿sabes qué? Me haré el examen. Y cómo va a salir negativo, podré andar en la calle desde el día uno“, replicó la joven de 31 años.

Pero el seguidor le volvió a responder. “Uno se puede contagiar con solo salir a la plaza, o no hubieran hecho cuarentenas en todo el mundo. Solo eso, bye“, expresó.

Ante esto, la modelo respondió: “Entonces quédate encerrado en tu casa, y listo. Pero deja ser libres a los que queremos y no nos da miedo. Yo prefiero mil veces vivir mi vida feliz, que con miedo (obvio cuidándome igual). Ese es mi pensamiento, y los demás los respeto, pero seguiré haciendo mi vida. Saludos”, sentenció Catalina.

El intercambio de palabras desató un intenso debate entre los seguidores de Vallejos, ya que unos apoyaron su postura, otros aseguraron que no era el momento de viajar.

Revisa aquí la publicación y los mensajes: