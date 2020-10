“No me voy del país”: Patricia Maldonado aclaró su situación tras el triunfo del Apruebo

En un nuevo capítulo de Las Indomables, Patricia Maldonado aclaró que no se irá del país, pese a que el Apruebo haya ganado el Plebiscito Nacional.

La opinóloga le comentó a su compañera, Catalina Pulido, que esta información era falsa, y que encontraba insólito que el diputado Hugo Gutiérrez haya compartido y celebrado esta fake news.

“Hay un bonus track al ganar Apruebo… Se va del país Patricia Maldonado!!! ¡Qué más se puede pedir! Sin pinochetismo ni Maldonado”, expresó en ese entonces el parlamentario.

Ante esto, Maldonado respondió: “Jamás lo he dicho, por lo tanto, no puedo entender que alguien tan inteligente como usted, porque tengo entendido que su inteligencia ha traspasado la frontera, incluso me contaron que la NASA lo andaba buscando a usted para llevárselo, haya pisado el palito“.

“No, don Hugo, no, yo no me voy del país. ¿Sabe por qué?, porque yo no soy una rata de esas que andan en los barcos, que cuando los barcos se empiezan a hundir un poco, las primeras que arrancan son las ratas. Acá hay muchas ratas, que se arrancan a la primera, yo no, yo soy muy difícil de doblegar. Yo no tengo por qué irme de este país”, indicó.

“Le tengo otra mala noticia, me voy a quedar siempre. Yo nunca he pensado irme de Chile. Y le quiero decir otra cosa que le va a doler más todavía, fíjese que mi papito que está en el cielo vivió 95 años y ¿sabe por qué murió? fíjese que no murió de viejito, el marcapasos dejó de funcionar“, continuó.

Finalmente, señaló que “mi bisabuela murió de 104 años… o sea quiero decirle que si yo sigo la línea de mi viejo, Maldonado hay para rato“.