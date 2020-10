Ya está acostumbrado: nuevamente Marcelo Lagos salió elegido como vocal de mesa

Por cuarta vez el geógrafo Marcelo Lagos salió elegido para ejercer como vocal de mesa. En esta oportunidad, el profesional participará en este rol en el Plebiscito Nacional que se desarrollará este domingo en todo el país.

Al respecto, el académico de la Universidad Católica contó al diario Las Últimas Noticias que supo por la prensa sobre su obligación electoral.

“Inicialmente yo era una persona común que participaba en las votaciones. No sé si se corrió la voz o qué, pero ahora me tienen de casero y a veces me entro por los medios que soy vocal de mesa”, detalló al medio este sábado.

Sin embargo, no han sido negativas las experiencias de Lagos como vocal. Así lo admitió hace algunos días al diario La Cuarta en donde explicó que se relaciona muy bien con la gente que lo reconoce.

“En los procesos anteriores siempre se acerca gente para saludarme, tomarse una foto y hasta para darme las gracias, todos son muy amables conmigo. Eso lo atribuyo a la cercanía que se genera cuando estoy en los medios de comunicación, espero que esta ocasión sea similar”, dijo el geógrafo.

Si bien admitió que sentía un poco de incertidumbre sobre cómo ejercerían los vocales en pandemia, aseguró que “de todas maneras es un deber cívico que cumpliré porque todos tenemos derechos, pero también deberes”.