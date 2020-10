“Siento que mi cerebro se va a desintegrar”: Kel Calderón cuestionó argumentos del Rechazo

De cara al plebiscito de este domingo 25 de octubre, la egresada de derecho, Raquel “Kel” Calderón se refirió una vez más a la importancia de una nueva Constitución, y cuestionó algunos argumentos del Rechazo.

“Emocionada por este domingo, espero que ese día pase a la historia. Quiero ser una abuela y poder decir ‘yo el 2020 voté apruebo'”, comenzó escribiendo a través de sus historias en Instagram este viernes.

“Es que no se imaginan todos los cambios increíbles que nos puede permitir una nueva Carta Fundamental”, afirmó la modelo.

“Cuando escuchó que hay que Rechazar o votar Convención Mixta, porque lo demás va a salir muy caro, siento que mi cerebro se va a desintegrar“, expresó.

“La Constitución es una carta fundamental, contiene la base de la organización de nuestro Estado, contiene nuestros derechos. Básicamente, es la legislación más importante que tenemos, es la guía. Todas las leyes de nuestro país tienen que estar en concordancia con la Constitución”, explicó.

Demandas sociales

“Claro, las demandas sociales no están contenidas en la Constitución, pero las leyes que rigen las demandas sociales no pueden contradecir a la Constitución, por eso normalmente no pueden avanzar, por muy ‘bacanes’ que sean, llegan al techo y si no concuerdan con lo que dice la Constitución, mueren”, destacó.

“Por eso es importante cambiar nuestra Constitución, para que el día de mañana las reformas que las demandas sociales requieren sí puedan entrar en vigencia, ya que estarán en concordancia con nuestra nueva Carta Fundamental. En otras palabras: la Constitución sí afecta en todas las demandas sociales“, aseguró.

“Que me vengan a decir que es mejor ‘parcharla‘ e ir cambiándole una parte por aquí y otra por allá, en lugar de hacerla bien porque es muy caro. Les juro que me explota la cabeza“, espetó.

“La Constitución sienta las bases de nuestro Estado, es como si las bases de una casa. Si tu casa tiene malos cimientos, por más que la parches, pintes o adornes con las cosas más lindas del mundo, seguirá siendo una pésima casa, porque tiene una pésima base”, expuso.

“La justificación para no crear una Constitución, que se ajuste a la nueva realidad de Chile y que siente las bases para poder dejar atrás la desigualdad y las injusticias en nuestro país, no puede ser ‘sale muy caro’ o ‘se demora mucho tiempo’. En esto no podemos ahorrar ni apresurarnos“, criticó.

“El domingo es el primer día de la construcción de nuestro nuevo Chile”, concluyó la influencer.

Revisa aquí sus publicaciones: