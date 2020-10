“Pensé que no iba a subir nunca esta foto”: Pamela Leiva compartió potente mensaje junto elegante desnudo

View this post on Instagram

Tenía guardada esta foto. Me la hice unos días antes de que nos guardáramos modo Covid. No tenía pensado hacerla, había llegado a @casa_emma por que hacen fotos bellas y el Mati me dijo: sácate la ropa… y yo le dije: no si… las fotos son para afiches. (Quiero guardar el recurso😂). Vamos me dijo que vas a quedar linda… y yapos. No es fácil desnudarse frente a otros♥️ pero que me dijeron… ya! Vamos! (Pero Matías que no se me vea nada😂) y así quedo😬. Pensé que no iba a subir nunca esta foto… pero uno puede cambiar de opinión o no?. Aquí estamos trabajando en mi… sintiéndome orgullosa de mi misma, haciéndolo de manera consciente y verbalizando 💜 (no hablo de lo físico )hablo de ese recorrido mental, escarbar en esas profundidades del ser donde he tenido que llegar para sanarme de verdad. Muchas de mis más profundas creencias son cosas aprendidas, no me pertenecen y hoy las libero. Trabajo en ellas, pero quitándole todo el poder de seguir haciéndome doler 💜. Un abrazo corazones mios♥️ cuídense que se viene una semana llena de desafíos para nuestro país. #AprueboCC . . Y si llego hasta aquí Jajajaja igual le pegaron su arreglada de iluminación 😅 (pa que estamos con cosas♥️)