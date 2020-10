Miley Cyrus reveló que su perrito se electrocutó en los estudios de The Voice mientras ella era jueza

En entrevista con el programa radial The Geena the Latina and Frankie V, Miley Cyrus reveló que perrito se electrocutó mientras era jueza de The Voice.

La artista estadounidense recordó este lamentable momento, asegurando que el accidente se produjo porque, como saben, “en los estudios hay cables por todas partes”.

“Eso fue muy triste, pero se ha tratado y ahora está totalmente bien”, detalló.

“Teníamos a todos cantando, todos se preguntaban ¿quién ganará The Voice? y mi perro va y muerde los cables de la televisión que todo el mundo miraba“, recordó.

“Nos dimos cuenta de que estaba teniendo convulsiones y se estaba electrocutando. No podíamos abrir la boca porque la persona que lo intentaba también estaba electrocutada. Pero estaba completamente bien“, reveló.