Fran García-Huidobro le respondió a aquellos y aquellas que la critican por su físico: “En mi Instagram está prohibido”

Francisca García-Huidobro utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje a todos aquellos usuarios y usuarias que la critican por su apariencia física.

Primero que todo, la comunicadora aseguró que este mensaje es para “manifestarles un poco de molestia con respecto a algunos comentarios que siguen haciendo sobre mis fotos, específicamente los que dicen que tengo anorexia y que soy asquerosa”.

Luego, comentó que decidió tomar medidas respecto a los despiadados comentarios que recibe, ya que pueden haber niños y adolescentes entre sus seguidores, quienes podrían estar sufriendo de algún trastorno alimenticio.

“La anorexia es una enfermedad súper complicada que por suerte yo no padezco, pero que muchas de las niñas o niños que siguen este Instagram tal vez sí“, dijo.

“Así es que quiero ser muy clara en que la persona que vuelva a referirse así a mí, o a cualquier otro, se va de bloqueo, y si es mucho de reporte también. Sean un poco más responsables, sobre todo los adultos”, agregó.

“Si yo les parezco asquerosa está todo bien, no pasa nada, pero atribuirme una enfermedad que no tengo y burlarse de ella, a pesar de que hay mucha gente que la tiene, insisto, niños y adolescentes, por lo menos en mi Instagram está prohibido“, aseguró.

Finalmente, señaló que “igual tengo que decir que estoy muy agradecida por todos los que han apoyado la moción de ‘basta’ y que entienden lo que quiero decir. No es por mi, voy a cumplir 47 años, en serio, la mayoría de las cosas que me dicen no me importan”.