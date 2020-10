Kendall y Kylie Jenner protagonizaron insólita pelea por un vestido en Keeping Up With The Kardashians

Las hermanas Jenner, Kendall y Kylie, protagonizaron una comentada pelea en un reciente capítulo de Keeping Up With The Kardashians.

Todo se originó porque la menor del “Klan” utilizó el vestido que Khloe le había prestado a la ángel de Victoria’s Secret para una salida familiar en Palm Springs.

Esto originó que Kendall comenzara a discutir con su hermana, ya que, según ella, llevaba ropa demasiado normal y relajada, en comparación al resto.

Una vez comenzada la pelea entre las Jenner, Kylie le ofreció a su hermana utilizar algunas de sus prendas, lo que enfureció aún más a la modelo, acusándola de arruinar su noche.

Recordemos que las peleas en KUWTK no es algo desconocido, ya que temporada a temporada Kim, Khloe, Kourtney, Kendall, Kylie e incluso Kris, se enfrascan en alguna discusión.