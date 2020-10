Dani Castro se sinceró respecto a su salud mental: “Estos días me han vuelto las crisis de pánico”

View this post on Instagram

La crisis de pánico está ahí para recordarme que no debo olvidarme de mi 🙏🏻💓💪🏻 Estos días me han vuelto las crisis de pánico que hace muuuucho no me pasaba… y mi sensación es como: “otra vez? Noooooo”. Y bueno si, otra vez. me gusta ser honesta con ustedes, me gusta visibilizar algo que aveces uno guarda por vergüenza y solo genera más ansiedad. Mi primera crisis de pánico fue a mis 17 años y fue horrible, pase de ser alguien que amaba salir de mi casa e ir a la universidad a no poder poner un pie fuera de mi Depto porque el mundo se me venía encima, de ahí estuve tipo 6 años con crisis de pánico y no lograba entender el origen de éstas. Lo peor era que cuando tomaba copete me sentía tranquila y sin miedo, ese era mi escape a la angustia que vivía durante el día, pero eso traía al otro día una ansiedad mayor. Y asi pase años. La ansiedad fue una de las grandes razones para comenzar mi trabajo interior, porque no entendía porqué me venia la tole tole cuando me considero una mujer feliz, positiva y tiradora para arriba. Con el tiempo he ido entendiendo que mi personalidad impaciente y perfeccionista me juega una mala pasada, he comprendido que tengo que confiar en mi, disfrutar el proceso, vivir el presente y escuchar mi cuerpo. El intento de control solo produce más descontrol. Sé que muchas/os pasan por lo mismo… no se sientan locas o débiles por eso…Sé que están cansadas que de la nada aparezca el miedo, calor, frío, pena, sudor, nudo en la garganta etc. Uno piensa: “porque si solo quiero estar bien!?” Las entiendo. Les sugiero que acepten y comprendan que las crisis de pánico son señales de que hay algo más profundo que trabajar. Superar una crisis de pánico te hace cada día más fuerte, desarrollas una fuerza interior enorme, uno piensa: “guau, no me pasó nada! Yuju!” Pero lo que te hará aún más fuerte es buscar el origen de esa ansiedad y trabajarlo. Ámate, apruébate y confía en el proceso de la vida. Y no permitas que nada ni nadie te haga sentir mal por estar angustiada. Espero que les sirva mi experiencia. Besos panes con queso! Foto de mi Roci @rociodelvalle